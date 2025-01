Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 31 gennaio: Vergine in riflessione, questioni in sospeso per la Bilancia

Ecco l’diFox per venerdì 312025! Eccoci arrivati all’ultimo giorno di, un mese che per molti è stato un periodo di assestamento edopo l’inizio del nuovo anno. Il passaggio daa febbraio segna un momento di transizione importante: alcune situazioni iniziano a prendere una forma più chiara, mentre altre richiedono ancora tempo per maturare. Questo venerdì è una giornata di bilanci per alcuni e di nuove partenze per altri. L’energia delle stelle invita a chiuderecon determinazione e a prepararsi per un febbraio più dinamico e ricco di opportunità.diFox, per venerdì 312025, segno per segnoVediamo segno per segno cosa ci riserva questa giornata diper il 31!ArieteSi chiude un mese che vi ha dato qualche scossone, ma anche molte opportunità per capire dove state andando.