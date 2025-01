Ilrestodelcarlino.it - Notaio e accademico della cucina: "Ecco il vero ragù alla bolognese"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

negli atti e ai fornelli. Protagonista è il. Per mercoledì 19 febbraioSalumeria Tartari di piazza Garibaldi si prepara un evento. Massimo Esposito,a Bondeno, ha redatto l’atto notarilericetta del ‘’ che è stato depositatoCamera di Commercio di Bologna. Due anni fa infatti, l’Accademia Italiana, dopo lunghe e approfondite ricerche di un comitato di studi, aveva cambiato il testo di riferimentoricetta del ‘’ che risaliva a quarant’anni prima, rinnovandolo. Ad oggi, proprio il testo dell’atto redatto dalche ha lo studio a Bondeno, è la ricetta per eccellenza.dunque che Massimo Esposito, nel doppio ruolo die di, per la prima volta a Bondeno, si lancia in un’impresa che lo vede preparare in prima persona il ‘’ e presentarlo ufficialmente tra ‘sapori, saperi e parole’ da autorevole relatore, così come studiato e depositato agli atti.