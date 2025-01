Bergamonews.it - Non rientra in albergo, pensionato bergamasco scomparso ad Alassio

Leggi su Bergamonews.it

(Liguria). Undi 70 anni ènella serata di giovedì 30 gennaio adin Liguria.Come riporta Ivg.it, l’uomo si trovava in vacanza nella cittadina della riviera ligure di Ponente insieme ad un gruppo di amici.L’allarme è scattato intorno alle 22, quando la responsabile della comitiva con cui viaggiava non ha più ricevuto sue notizie: il 70enne non èto nell’in cui alloggiava, l’Hotel Adler.Le ricerche dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine sono proseguite tutta la notte e sono attualmente in corso. Nel parcheggio del Palaè stata attivata l’Unità di Comando Locale (Ucl) dei Vigili del fuoco.