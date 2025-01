Ilrestodelcarlino.it - "Non ho lavoro e rischio di perdere anche la casa, qualcuno mi aiuti"

E’ un’accorata richiesta di aiuto quella che arriva da un uomo di 40 anni originario di Parma ma da diversi anni residente a Cesenatico. Filippo Aimi, a causa di un’intricata vicenda familiare e legale che coinvolgela sorella, rischia infatti dil’abitazione in cui vive. Il pericolo imminente è quello di un pignoramento per debiti. Una prospettiva devastante per il 40enne che è invalido, in precarie condizioni economiche e senza unstabile. "Attraverso i servizi sociali ero riuscito all’inizio a trovare unper categorie protette, ma in seguito ho avuto grosse difficoltà a trovare un’occupazione prosegue Filippo Aimi , percepisco una piccola pensione di invalidità, in quanto sono invalido al 75 percento". L’uno si era trasferito infatti a Cesenatico per vivere con il padre (gravemente malato), nel frattempo ladi famiglia di Parma è finita in stato di abbandono.