Gqitalia.it - Le camicie, nel 2025, dovranno avere un dettaglio in grado di fare la differenza

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Il ritorno dell'estetica sleaze anni '70 ha riportato alla ribalta, oltre allecon colletto a punta, alcune vere e proprie perle di stile, tra cui orologi d'oro massiccio dell'epoca in cui lo Studio 54 era al culmine e una generosa dose di mobili da salotto dalle forme morbide e arrotondate. Sul fronte della sartoria maschile, l'ondata d'ispirazione disco è stata altrettanto fertile, portando con sé revers più ampi, pantaloni più fluidi, papillon più morbidi e, come accennavo poco sopra, un'invasione di quelle abbondantitanto amate da John Shaft e John Travolta nei loro anni migliori. Un ritorno tanto atteso quanto inevitabile.