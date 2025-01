Sport.quotidiano.net - Inter, sei un tesoro. Inzaghi e i nerazzurri mettono in cassaforte gli ottavi e ... 90 milioni

Adesso si può dire veramente: è tutto oro quel che luccica in casa. L’ultima notte di San Siro verròà ricordata come quella perfetta, in campo e fuori. Il contagioso entusiasmo dei tifosi, il ritorno in grande stile del bomber Martinez, la difesa bunker, il debutto di un baby talento. E ovviamente una squadra che funziona a meraviglia. Ma c’è di più: mercoledì serae i suoi giocatori hanno messo innon solo la qualificazione aglidi finale, ma anche un bel gruzzolo. Già, perché la fase a girone unico della nuova Champions League è stata anche un trionfo dal punto di vista economico, con incassi record: 90.627.000 di euro, roba che può riaddrizzare i bilanci. Meglio ha fatto solo il Liverpool, con poco più di 99di euro. "Dove alleno io aumentano i ricavi, diminuiscono le perdite e si vincono i trofei", diceva il 30 settembre 2022 Simonerivendicando propri meriti.