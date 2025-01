Quotidiano.net - Il problema casa si risolve in anni con equilibrio e concretezza

Prima donna presidente di Ance, l’associazione delle imprese edili, Regina De Albertis è abituata alle sfide. E ha ben chiare quelle che attendono il “suo“ mondo, quello dei costruttori, a Milano e non solo. Chiede alla politica visioni chiare e un quadro normativo stabile, e a tutti di mettere da parte i pregiudizi contro chi fa impresa. Presidente, anche per il 2025 si prevede una crescita al lumicino. Quale soluzione per svoltare davvero? Quanto pesa la burocrazia? Più in generale, le prospettive di questo 2025 appena cominciato? "Se il 2024 ha visto un rallentamento delle dinamiche di crescita, il 2025 dovrebbe essere un anno di stallo con il bilanciamento tra il crollo del mercato della ristrutturazione immobiliare e la tenuta di quello dei lavori pubblici grazie alla cantierizzazione del Pnrr.