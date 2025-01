Il Comune di Napoli punta sul partenariato pubblico-privato. Intesa con Cdp e corsi per i dipendenti

Leggi su Ildenaro.it

Ha preso il via il programma formativo teorico-pratico sul, rivolto al personale deldi. Nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, si è svolto il primo di cinque incontri didattici, ai quali seguiranno quattro sessioni con attività laboratoriali. L’Amministrazione, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, considera la collaborazione con i privati una leva strategica per la realizzazione di infrastrutture, sia materiali che immateriali, e per l’erogazione di servizi di elevata qualità nel tempo, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile della città. Un’opportunità sulla quale ilintendere con decisione, come dimostra l‘accordo siglato con la Cassa Depositi e Prestiti, volto a supportare e promuovere i progetti di PPP. Per sfruttare al meglio questa opportunità, l’Amministrazione ha deciso di favorire la crescita professionale del personale comunale che si occupa, nei vari settori, delle partnership con i privati, al fine di rafforzarne le competenze teoriche e le capacità pratiche.