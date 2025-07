Lavoro protocollo per tutelare dal caldo

In un contesto in continua evoluzione, la tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature diventa una priorità. Il nuovo protocollo d’intesa firmato al Ministero del Lavoro rappresenta un passo decisivo per garantire condizioni di sicurezza più efficaci e concrete. Un’azione che dimostra quanto il benessere sul posto di lavoro sia al centro delle politiche attuali, tutelando la salute e la sicurezza di chi opera sotto il sole cocente, con un impegno che promette di fare la differenza.

Protocollo e Sportello contro usura e racket. Nasce gruppo di lavoro per credito agevolato e famiglie sovraindebitate - A Melissano nasce un'iniziativa per contrastare usura e racket, attraverso un protocollo d'intesa che promuove la creazione di un gruppo di lavoro dedicato al credito agevolato e al supporto delle famiglie sovraindebitate.

