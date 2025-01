Hai una intolleranza le dicono i medici Poi ancora quei sintomi e nuovi esami | aveva un tumore

Leggi su Caffeinamagazine.it

Emily ha iniziato a soffrire di un persistente gonfiore addominale poco dopo i 30 anni. All’inizio sembrava un fastidio passeggero, ma con il passare del tempo il suo addome si è gonfiato a tal punto da sembrare una gravidanza avanzata. Così, comprensibilmente preoccupata, ha deciso di rivolgersi aiper capire cosa stesse accadendo.Dopo una serie di controlli iniziali, le è stato detto che non c’era nulla di cui preoccuparsi: secondo i dottori, il gonfiore era il risultato di un’al glutine, checausato stitichezza, aggravata dallo stress. Tuttavia, la situazione è peggiorata drasticamente, arrivando al punto in cui Emily non riusciva più nemmeno a camminare. Solo allora, attraverso un’ecografia, è emersa la vera causa del problema: una massa sospetta nella regione pelvica.