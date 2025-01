Notizie.com - Cosa “pensa” ChatGpt di DeepSeek (e viceversa)? La stoccata dell’Ia: “Può commettere errori”

L’ultima settimana di gennaio 2025 sarà ricordata dagli appassionati di tecnologia e di Intelligenza artificiale (e dagli esperti dei mercati) per l’arrivo sulla scena mondiale didi(e)? La: “Può” (CANVA FOTO) – Notizie.comIl software di Ia relazionale cinese low-cost delle aziende HangzhouArtificial Intelligence e la BeijingArtificial Intelligence ha messo in crisi per molti giorni i colossi americani OpenAi, proprietaria die Nvidia, l’azienda che fornisce i chip che servono ad addestrare le Ia.Nelle ultime ore dagli Stati Uniti si sta predicando la calma. Accusando anche i cinesi di aver copiato le tecniche utilizzate da OpenAi e affermando di aver “sopravvalutato” il valore dinelle ore immediatamente successive al rilascio.