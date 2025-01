Inter-news.it - Calhanoglu da derby a… derby! Vuole giocare e proverà a convincere l’Inter – TS

nonperdersi ilcontro il Milan, la partita più sentita per lui da quando ha scelto di vestire la maglia del. Il centrocampista turco, fermo da settimane per un problema al polpaccio, sta forzando i tempi del recupero perlo staff medico nerazzurro a concedergli il via libera così come sottolineato questa mattina da Tuttosport.DA– L’ultimo match giocato da Hakanconè stato proprio ildi Supercoppa Italiana a Riad, in cui il numero 20 nerazzurro si era infortunato. Un’uscita forzata che aveva lasciato l’amaro in bocca al centrocampista turco, desideroso più che mai di prendersi una rivincita nella sfida di campionato. L’obiettivo diè chiaro: essere almeno convocato, sedersi in panchina e, magari, avere l’opportunità diuno spezzone di partita.