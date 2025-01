Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp. Gli anticipi danno il via al week-end. Big match tra Martignana e Rosselli

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tutto pronto per un nuovoend di emozioni nelamatoriale dell’Empolese Valdelsa. Il turno si apre questa sera con sei, tra i quali a livello di classifica sono due i più avvincenti. Quello del girone B di Serie A1 a Cambiano tra, con i padroni di casa che hanno la chance di accorciare sulla zona play-off, e quello di Certaldo, dove per il raggruppamento C di A2 sul sussidiario del Comunale si affrontano Sciano e Ortimino, rispettivamente quarto e settimo con solo tre punti a separarli. Per quanto riguarda il resto del programma interessante nel girone A della massima categoria la sfida al Centro Sportivo di Petroio tra la Limitese e il Sovigliana dell’ex tecnico Salvini. Nel girone D di A2 gara insidiosa invece per il Malmantile United, seconda forza del campionato, che ospita il Corniola settimo a sei lunghezze dai biancoamaranto.