Terzotemponapoli.com - Aspettando Roma-Napoli con Marcolin

Dario, ex calciatore (anche) dele attualmente commentatore DAZN, è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “La contro lafarà come sta facendo nelle ultime gare, ovvero andrà ad aggredire gli avversari, pressando alto. Di contro c’è ladi Ranieri, con un tecnico che in queste gare delicate prova sempre a sorprendere l’avversario, studia sempre qualche stratagemma. Penso che sarà ila fare la partita, un po’ come capitò a tratti a Bergamo”. Dopo la Lazio.“Da dopo la gara con la Lazio la squadra di Conte ha cambiato registro e campionato, con le due mezze ali che si aggiungono a Lukaku per riempire l’area. Sono dei centravanti aggiunti in pratica, nella fisicità diventano pericolosi, riempiendo anche l’area che lascia Lukaku quando viene a ricevere palla, come è accaduto contro la Juventus, disorientando in questo modo l’avversario.