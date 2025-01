Laspunta.it - Albano, tutto pronto per la giornata culturale del 6 febbraio

Iin arrivo una bella e interessante iniziativa curata dall’ Associazione Commercianti “QUELLI DI”. LaStorico-che toccherà le location albanensi archeologiche delle Catacombe di San Senatore e le Terme di Caracalla vuole essere ( come dichiarano gli organizzatori) “una esperienzae gastronomicamente ricettiva per chi vive in questi luoghi e oltre “.L’incontro è previsto a piazza Esedra a metà via Alcide De Gasperi, alle 14, le visite guidate saranno tenute dal direttore del Museo Diocesano e noto antropologo e scrittore dei Castelli Romani professor Roberto Libera. Si richiede la prenotazione al numero 3518965409L'articoloper ladel 6proviene da la Spunta.