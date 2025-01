Anteprima24.it - Acque e sicurezza: piano coordinato per il monitoraggio

Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà il prossimo 24 febbraio 2025 un incontro tra gli enti pubblici per la pianificazione dei controlli da parte dell’Alto Calore Servizi e dell’ASL Avellino, così come stabilito dal tavolo tecnico regionale del 7 gennaio 2025.A promuovere l’iniziativa è il Dipartimento di Prevenzione e il SIAN dell’ASL Avellino. Al tavolo saranno presenti il Comune di Montoro, l’Alto Calore Servizi e l’Arpac.L’incontro, che si terrà nella sede del Dipartimento di prevenzione a Grottaminarda, punta a definire undi azioneper ile controllo dell’acqua dei rubinetti, così che la cittadinanza?possa conoscere la qualità delledestinate al consumo umano.“È importante definire undi azione condiviso per il controllo e la gestione delle risorse idriche, il nostro è un lavoro costante e mirato ad azioni concrete per il benessere della collettività – commenta il primo cittadino Salvatore Carratu’ – questo è il primo passo per garantire ladelle, affinché siano salubri e pulite.