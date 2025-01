Juventusnews24.com - Thiago Motta in zona mista: «Il Benfica ha meritato, ma possiamo fare meglio e lo abbiamo dimostrato. Ora c’è una sola strada»

Leggi su Juventusnews24.com

di Andrea Bargione, allenatore della Juve, ha parlato così indopo il match di Champions League con il(inviato allo Stadium) –ha parlato nel post-partita di Juve, sfida di Champions League, in.COSA SI SALVA DOPO QUESTA SERATA – «Hannoloro, gli vanno fatti i complimenti. E’ una squadra che in Champions League ha fatto bene fino ad oggi, ha fattodi noi stasera ela vittoria.2 o 3 giorni per preparare la gara con l’Empoli, vogliamo essere inChampions. Ora ci sarà il playoff, vedremo chi ci toccherà e ci prepareremo bene».PREOCCUPATO PER IL MOMENTO – «Vedo situazioni diverse rispetto a Napoli. Oggifatto una partita dove nondi vincere.fatto cose buone, negli ultimi 20 metri ci è mancato qualcosa in più per creare e concludere, loro invece lo hanno fatto».