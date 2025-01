Fanpage.it - Santanchè, l’inchiesta per truffa ai danni dell’Inps resta a Milano: cosa succede ora

Resteranno agli atti legati all'indagine in cui la ministra del Turismo Daniela Santanché è imputata peraidell'Inps nell'altro filone legato al caso Visibilia. L'accusa è di aver procurato un danno allo Stato pari a circa 126mila euro per aver percepito indebitamente la cassa integrazione Covid a zero ore per 13 dipendenti del gruppo. L'udienza preliminare è fissata per il 26 marzo davanti alla gup Tiziana Gueli.