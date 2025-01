Ilrestodelcarlino.it - "Questa città è vitale. Dobbiamo valorizzare i suoi punti di forza"

Assessore Daniele Del Pozzo, nella nuova classifica del Sole24Ore Bologna è calata di quattro posizioni rispetto al 2023 – passando dalla 9° alla 13° – per la voce cultura e tempo libero. Nonostante lei sia entrato in giunta da poco, che spiegazione si dà? "Sono oscillazioni direi fisiologiche in questo tipo di classifiche, che all’interno dello stesso gruppo tengono dentro tante cose – dice il nuovo assessore comunale alla Cultura –. Al netto del lieve calo di posizione, credo ci sia un dato di continuità importante che vede Bologna sempre nella parte alta, o sul podio, della classifica. Questo sicuramente per la vitalità della, ma anche grazie a politiche strutturali sulle quali credo il Comune abbia fatto un ottimo lavoro in questi anni: penso al ruolo delle fondazioni culturali o alla rete delle biblioteche, così come al sistema dei musei e alla ricca rete di chi inopera da indipendente nella cultura, una rete sostenuta dal Comune".