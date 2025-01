Puntomagazine.it - Pozzuoli: lite al bar, 61enne accoltella coetaneo

. L’indagato denunciato per lesioni personali e per porto ingiustificato di armiQuesta notte i carabinieri della stazione di Monteruscello sono intervenuti in via de Curtis, nei pressi di un bar. Durante unaper futili motivi, un 60enne sarebbe statoto al torace.Chi avrebbe inferto il colpo è stato immediatamente identificato e denunciato per lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi. Si tratta di undi Bacoli già noto alle forze dell’ordine.La vittima se la caverà con una prognosi di 3 giorni, già dimesso. Coltello sequestrato.Nota stampa – Comando provinciale Carabinieri di NapoliL'articoloal bar,proviene da Punto! - Il web magazine.