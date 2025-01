Ilfattoquotidiano.it - No Peace No Panel, la proposta per avere più voci di pace nei talk show ferma in Vigilanza Rai: al via la mobilitazione social

“A mesi dall’incardinamento delladi atto di indirizzo in Commissione diRai, NoNoè ancora in attesa di approvazione”. Ha preso il via in queste ore unache vede protagonisti i sostenitori della campagna NoNo, un’iniziativa che punta a garantire una presenza paritaria nei dibattiti sui conflitti, includendo sempre almeno una voce pacifista. Laè nata dall’appello “Diamo voce alla”, firmato da numerosi giornalisti della Rai e del mondo dell’informazione, intellettuali e rappresentanti della società civile. L’iniziativa ha raccolto il sostegno del presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli, della Fnsi, dell’Usigrai, della Cgil e di Articolo21, oltre a quello di numerose associazioni pacifiste come la Comunità di Sant’Egidio, la Fondazione Perugia Assisi, la Rete Italianae Disarmo, Archivio Disarmo, Un Ponte Per, AOI e molte altre.