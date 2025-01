NM Live – Lukaku determinante Anguissa un uragano Scudetto? Sarà una lotta tra Napoli e Inter

Leggi su Terzotemponapoli.com

Antonio Corbo, Antonio Petrazzuolo, Gigi Pavarese, Salvatore Esposito, Claudio Onofri e Massimo Agostini hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loroventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Corbo: “unatra, gli azzurri in estate avranno 150 milioni di euro a disposizione per il mercato”ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica, èvenuto a “Juventus? Thiago Motta è una grande delusione, è stato sopravvalutato per ciò che ha fatto a Bologna. Non ha un carattere forte e in grado di superare i momenti difficili. Per Giuntoli, invece, può capitare un anno negativo.