Nasce Radicali Sannio | definite le linee di azione e le cariche

Tempo di lettura: < 1 minutoNei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea costitutiva di, nuova realtà legata aItaliani. L’incontro si è svolto in modalità mista, con la partecipda remoto del segretario nazionale Filippo Blengino e del presidente nazionale Matteo Hallissey, mentre Bruno Gambardella, presidente del comitato nazionale, ha preso parte ai lavori in presenza. Durante l’assemblea sono state delineate le priorità politiche sul territorio, con particolare attenzione alle campagne portate avanti dal movimento a livello nazionale, tra cui la riforma del sistema carcerario, il nuovo codice della strada e le liberalizzazioni. Ampio spazio è stato inoltre dedicato alle possibili iniziative da sviluppare con altre forze politiche e associative in vista dell’imminente referendum sulla cittadinanza.