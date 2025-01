Serieanews.com - Milan, la soluzione non era Conceiçao: i “problemi” che aveva Fonseca restano intatti

Leggi su Serieanews.com

, Sergionon ha risolto idel: anche a Zagabria sono risultati evidenti, lanon era: i “” che– SerieanewsIldoveva regalarsi una grande notte di Champions League, con la possibilità concreta di poter entrare nelle prime otto e regalarsi l’accesso diretto agli ottavi di finale della massima competizione europea. Ed invece a Zagabria è naufragato mestamente, come la peggiore delle provinciali, contro una Dinamo che di certo non può essere una squadra in grado di mettere in difficoltà il Diavolo.Ed invece Fabio Cannavaro, allenatore da poche settimane, ha ingabbiato la squadra rossonera ed ha puntato tutto su una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex Juve Pjaca che ha messo a ferro e fuoco la difesa rossonera.