Trump e Musk finisce male | cosa è successo dopo l’annuncio di Elon sul nuovo partito

La scena politica americana si infiamma: Elon Musk lancia il suo nuovo America Party, suscitando reazioni contrastanti e un’onda di cambiamento che potrebbe ridefinire il panorama elettorale. Dopo aver annunciato questa mossa audace, le conseguenze sono state imprevedibili, coinvolgendo figure come Trump e Musk in un affresco di alleanze e conflitti. Ma cosa è successo davvero dopo l’annuncio? La risposta potrebbe cambiare per sempre la storia degli Stati Uniti.

Una nuova scossa politica attraversa gli Stati Uniti, e porta la firma di Elon Musk. Il miliardario sudafricano, patron di Tesla e SpaceX, ha infatti dato vita a un partito tutto suo: l’America Party. La notizia, trapelata inizialmente attraverso un sondaggio lampo pubblicato su X (ex Twitter), ha trovato conferma nei documenti depositati presso la Commissione elettorale federale. Con il 65% di voti favorevoli da parte di oltre un milione di utenti, Musk ha deciso di non aspettare oltre e registrare formalmente la sua nuova creatura politica. La sede ufficiale? Gli uffici di SpaceX, trasformando così il partito in una vera e propria estensione della sua impresa spaziale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: musk - elon - partito - trump

Sam Altman tende la mano a Elon Musk: pace tra i due? - Sam Altman tende la mano a Elon Musk in un gesto di riconciliazione. Dopo un periodo di tensioni, l'amministratore delegato di OpenAI invita Musk a riaprire un dialogo e a esplorare potenziali collaborazioni nel campo dell'intelligenza artificiale.

Musk lancia il suo nuovo partito. Si chiama “America Party” la nuova formazione politica fondata dal numero uno di Tesla “per restituire la libertà” ai cittadini americani. Trump: “Elon ha perso il controllo”. Vai su X

Elon Musk e il nuovo partito: la mossa che fa tremare Donald Trump Vai su Facebook

Elon Musk annuncia la nascita del partito America. Trump: Ridicolo, ha perso il controllo; Musk: ecco il mio America Party contro Donald Trump e il suo budget; Trump boccia il nuovo partito di Musk e attacca: Elon ha perso il controllo, fa solo disastri.

Musk fonda il suo partito, Trump: “Ridicolo” - Il leader della Casa Bianca Donald Trump definisce “ridicolo” il progetto del suo ex braccio destro Elon Musk, deciso a fondare un nuovo partito, ... Lo riporta tpi.it

Elon Musk fonda un partito. Trump: "Ridicolo" - L'imprenditore non punta alla Casa Bianca, ma a conquistare abbastanza seggi al Congresso per bloccare l'attività legislativa dell'attuale amministrazione e dei Repubblicani. Da quattroruote.it