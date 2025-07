Campania baciata dalla fortuna | vinti oltre 122mila euro al lotto

La Campania si conferma fortunata, portando a casa oltre 122 mila euro al Lotto e regalando un sorriso con il SuperEnalotto. Venerdì 4 luglio, a Napoli, un fortunato ha realizzato un “5” da oltre 40 mila euro, mentre il jackpot del prossimo martedì raggiunge i 22,9 milioni di euro. Il gioco inizia a sorridere: sarà questa l’estrazione decisiva?

Tempo di lettura: 2 minuti Il SuperEnalotto sorride alla Campania. Nel concorso di venerdì 4 luglio, come riporta Agipronews, centrato a Napoli un “5” da 40.064,38 euro presso il Tabacchi di Raimo Alberto, in Corso San Giovanni A Teduccio, 917. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 8 luglio, sale a 22,9 milioni di euro. Lotto, in Campania premi per oltre 122mila euro Festeggia la Campania nei concorsi del Lotto di venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025. Nella regione sono stati infatti vinti complessivamente 122. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

