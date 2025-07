So chi ha ucciso Bruno Parla l' addestratore del cane eroe ammazzato coi chiodi

Il mistero che avvolge la tragica morte di Bruno, il cane eroe, si infittisce: l’addestratore Arcangelo Caressa rivela di conoscere l’assassino, sospettando un piano mirato contro di lui. Un caso che scuote la comunità e solleva gravi interrogativi sulla crudeltà e la premeditazione dietro questo atto ignobile. La procura di Taranto sta già indagando, ma la verità potrebbe rivelarsi ancora più sconvolgente.

Bruno, cane molecolare da salvataggio, è stato ucciso con un wurstel imbottito di chiodi. L’addestratore Arcangelo Caressa denuncia: "So chi è stato, volevano colpire me". La procura di Taranto indaga per uccisione con crudeltà e premeditazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "So chi ha ucciso Bruno". Parla l'addestratore del cane eroe ammazzato coi chiodi

