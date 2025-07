Dopo l’intervento al cuore siamo al 75% del recupero e tutto procede bene | Omar Pedrini con una foto rassicura i fan dall’ospedale

Dopo l'intervento al cuore, Omar Pedrini si mostra ottimista e rassicura i fan con una foto che testimonia il suo miglioramento. Con il 75% di recupero già raggiunto e un percorso di guarigione in corso, il cantautore bresciano dimostra che la forza e la determinazione sono fondamentali per superare le avversità. Siamo...

“L’uomo Del Monte ha detto sì”, citando uno slogan pubblicitario, Omar Pedrini ha annunciato ai suoi followers che il recupero procede bene. Il cantautore bresciano, infatti, si sta rimettendo dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto lo scorso 19 marzo. Operazione resa necessaria per via di un affaticamento cardiaco per il cuore ipertrofico. È stato anche quattro giorni in coma farmacologico, ma ora la ripresa procede spedita. “Siamo al 75% del recupero e tutto procede bene! Grazie a tutta la chirurgia generale e al caro “dott rock” Camillo Bertoglio per le amorevoli cure e controlli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dopo l’intervento al cuore siamo al 75% del recupero e tutto procede bene”: Omar Pedrini con una foto rassicura i fan dall’ospedale

