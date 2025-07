Emma Roberts non lava i capelli quando va in vacanza al mare

Emma Roberts, 34 anni, sceglie di non lavare i capelli durante le sue vacanze al mare, preferendo metodi alternativi per prendersene cura. Questo stratagemma le permette di preservare l’intensità del colore e prevenire riflessi indesiderati. Scopriamo insieme come l’attrice americana mantiene i capelli splendenti e sani anche lontano dal salone, senza rinunciare al relax estivo.

Ecco perché l'attrice americana 34enne preferisce evitare lo shampoo quando viaggia. E se si trova al mare, ecco come se la cava. Obiettivo: evita che il colore sbiadisca o viri verso riflessi indesiderati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Emma Roberts non lava i capelli quando va in vacanza al mare

In questa notizia si parla di: mare - emma - roberts - lava

“(A)mare“ per Leo e Emma. La festa che celebra la vita nel giorno del grande dolore - Il 2 luglio 2025 a Viareggio, i cuori di Leo ed Emma si sono uniti in un abbraccio eterno, celebrando la vita nel giorno del grande dolore.

Emma Roberts non lava i capelli quando va in vacanza al mare.

Emma Roberts non lava i capelli quando va al mare - Ecco perché l'attrice americana 34enne preferisce evitare lo shampoo quando viaggia. Secondo vanityfair.it