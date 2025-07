Festival Onde musicali sul Lago d’Iseo 2024 | tra pianisti da tutto il mondo e concerti immersi nella natura

Immergiti nell’incantevole scenario del Lago d’Iseo, dove il Festival Onde Musicali 2024 unisce i maestri internazionali e i giovani talenti in concerti immersi nella natura. Dall’8 edizione, questa rassegna estiva continua a incantare visitatori e appassionati, offrendo performance uniche tra musica e paesaggi mozzafiato. Un’opportunità imperdibile per vivere l’arte in modo autentico e coinvolgente: scopri tutto il programma e lasciati trasportare dal suono delle onde.

Festival Onde musicali sul Lago d’Iseo, tutto pronto per l’International Piano Campus con giovani talenti da tutto il mondo all’Accademia Tadini di Lovere, dal 12 al 27 luglio 2025. Successo per l’ottava edizione di Onde Musicali: il festival continua fino a settembre. Prosegue con successo l’ ottava edizione del Festival Onde musicali sul Lago d’Iseo, una rassegna estiva che dal 2017 anima le due sponde del Sebino con una proposta culturale di alto livello. Organizzata dall’ Associazione Luigi Tadini di Lovere in collaborazione con Visit Lake Iseo, la manifestazione si avvale del contributo di Regione Lombardia e del supporto di sponsor come GF-Elti, Bertoni Antinfortunistica Industriale, Rotary Club Lovere-Iseo-Breno, Lions Club Lovere, Navigazione Lago d’Iseo e Comisa. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Festival Onde musicali sul Lago d’Iseo 2024: tra pianisti da tutto il mondo e concerti immersi nella natura

In questa notizia si parla di: festival - onde - musicali - lago

Festival di Cannes 2025: Diane Kruger con onde vintage e maxi fascia coquette e i beauty look più belli del secondo terzo carpet - Al Festival di Cannes 2025, Diane Kruger conquista la scena con onde vintage e una maxi fascia coquette.

Festival Onde musicali sul Lago d’Iseo: dal 27 al 29 giugno il Concorso Internazionale Lirico Franco Ghitti a Pisogne (Bs) Festival estivo con 42 eventi tra concerti, spettacoli e concorsi musicali, dal 29 maggio al 6 settembre in varie località del Lago d’Iseo Vai su Facebook

Pianisti e musica sacra al Festival Onde musicali sul Lago d’Iseo; MUSICA. Gli appuntamenti di luglio del festival Onde musicali sul Lago d’Iseo: sabato 5 il Quadrophobia Wind Quartet; Torna «Onde musicali sul Lago d’Iseo», la grande musica sul Sebino.

Festival Onde musicali sul Lago d’Iseo - Riflettori puntati sull’International Piano Campus, organizzato dall’associazione Pianofriends e rivolto alle promesse degli 88 tasti: in programma due settimane di alta formazione musicale e concerti ... Lo riporta politicamentecorretto.com

Onde musicali sul Lago d'Iseo - Sabato 5 a Solto Collina (Bg), presso l'Eremo di San Defendente, alle ore 21 si terrà il coinvolgente concerto del Quadrophobia Wind Quartet, intitolato Colors. itinerarinellarte.it scrive