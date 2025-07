Chi è Linda Martino danzatrice del ventre italiana arrestata in Egitto

Un caso che ha fatto scalpore: Linda Martino, nota danzatrice del ventre italiana con doppio passaporto, è stata arrestata in Egitto. Le autorità hanno messo sotto accusa alcuni video pubblicati sui social, sollevando interrogativi sulla sua permanenza nel paese e sulle motivazioni dietro l’arresto. Ma cosa si nasconde realmente dietro questa vicenda? Scopriamolo insieme.

Linda Martino ha il doppio passaporto, italiano ed egiziano, e sotto accusa sono finiti alcuni video pubblicati sui suoi profili social.

