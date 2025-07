Malpensa in arresto cittadino cinese di 33 anni Gli Usa | Ha spiato i vaccini Covid

A Malpensa, un cittadino cinese di 33 anni è stato arrestato all’aeroporto con l’accusa di spionaggio internazionale. L’arresto, ordinato dagli Stati Uniti, è avvenuto subito dopo il suo atterraggio da Shanghai, e riguarda presunte operazioni di hacking legate ai vaccini Covid in fase di sviluppo. Un caso che mette in luce le complesse sfide della sicurezza digitale tra nazioni.

Arrestato all’aeroporto di Malpensa con l’accusa di spionaggio, subito dopo essere atterrato in Italia da Shanghai. È successo a Xu Zewei, un cittadino cinese di 33 anni, che giovedì 3 luglio è stato fermato dalle autorità italiane per ordine degli Stati Uniti. L’uomo dovrebbe fare parte di una squadra di hacker che avrebbe effettuato operazioni di spionaggio su vaccini anti-Covid in produzione all’Università del Texas. L’arresto dell’uomo a Malpensa su mandato degli Usa. Le autorità americane avevano emesso un mandato d’arresto per l’uomo di nazionalità cinese che è stato fermato dalla polizia italiana non appena atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa. 🔗 Leggi su Open.online