Ancora incendi rogo a Fiumicino; il fumo nero visibile da chilometri

Un vasto incendio si è verificato questa mattina a Fiumicino, con fumo nero visibile a chilometri di distanza e disagi sulla viabilità locale. L'incendio, sviluppatosi nell’isola ecologica di via della Corona Boreale, ha completamente devastato la struttura, coinvolgendo numerose squadre dei vigili del fuoco. Fortunatamente, non ci sono persone coinvolte. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa emergenza ambientale.

Non ci sono persone coinvolte nell'incendio che questa mattina, intorno alle ore 8.30, si è sviluppato nell'isola ecologica in via della Corona Boreale a Fiumicino. Il rogo ha completamente distrutto la struttura coinvolta. Sul posto, per lo spegnimento dell'incendio, diverse squadre dei vigili del fuoco, tra cui 6 APS,2 autobotti, carro schiuma, carro autoprotettori. Si registrano disagi alle aree circostanti ed al traffico veicolare a causa di una densa colonna di fumo nero sprigionata dalle fiamme. L'area, con macchia verde e sterpaglie, è già stata colpita nei giorni scorsi da roghi. Una colonna di fumo è visibile da chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ancora incendi, rogo a Fiumicino; il fumo nero visibile da chilometri

In questa notizia si parla di: rogo - fiumicino - fumo - nero

Incendio all'aeroporto di Roma Fiumicino, spento principio di rogo su tetto Terminal 1 - Un allarme rientrato all'aeroporto di Roma Fiumicino, dove un principio di incendio sul tetto del Terminal 1 ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

, Sabato 5 Luglio 1975 Nella finale di Wimbledon Arthur Ashe batte Jimmy Connors e diventa il primo giocatore nero a vincere nel tempio del tennis. Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde Vai su Facebook

Incendio a Fiumicino, fiamme in una ditta di rifiuti. Fumo nero a Roma sud ovest; Incendio a Fiumicino, colonna di fumo nero alta chilometri visibile in tutta Roma Sud; Nuovo incendio in zona Fiumicino, alta colonna di fumo nero.

Nuovo incendio in zona Fiumicino, alta colonna di fumo nero - Un nuovo rogo si è sviluppato in un'area di via Corona Boreale, tra Parco Da Vinci e Parco Leonardo. msn.com scrive

Incendio a Fiumicino, rogo nei pressi di Parco Leonardo: fumo nero visibile da chilometri di distanza - Un nuovo incendio è divampato stamane a Fiumicino, in località Parco Leonardo, alle spalle del centro commerciale Da Vinci. Lo riporta msn.com