Bollicinevip.com - Matilde Napolitano, coltiva la sua forte passione lo spettacolo

Leggi su Bollicinevip.com

la sualo, 20 anni, è una giovane donna di San Benedetto del Tronto, nelle Marche. Nata il 30 gennaio 2004, è alta 160 cm e ha occhi e capelli castani.dopo aver frequentato l’Accademia Artisti di Milano dal 2016 al 2018, hato unaper il mondo dello, aspirando a costruirsi una carriera in questo settore., vivi a San Benedetto del Tronto. Di cosa ti occupi attualmente?«Al momento non lavoro, ma il mio obiettivo è tornare a studiare. A settembre mi piacerebbe iniziare l’università e iscrivermi a Lettere Moderne alla Sapienza di Roma».Quindi hai già in programma di trasferirti?«Sì, assolutamente. Amo Roma, è una città che mi affascina tantissimo.