Puntomagazine.it - M5S, Villani: “No al tunnel Maiori-Minori, le risorse vengano destinate alla messa in sicurezza del territorio”

La coordinatrice provincialee il consigliere regionale Cammarano: “Il referendum popolare promosso dal Comitato rappresenta un importante strumento di espressione democratica”“Come Movimento 5 Stelle ribadiamo la nostra contrarietàrealizzazione deltrae siamo al fianco del Comitato “Noe No Depuratore” nella battaglia per la difesa del. Il referendum popolare promosso dal Comitato rappresenta un fondamentale strumento di espressione democratica e il Movimento 5 Stelle sostiene la necessità che i cittadini facciano sentire la propria voce su un’opera che avrà un impatto rilevante sul. In un’area classificata a pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata si vogliono investire 22 milioni di euro per unche presumibilmente aumenterà del 40% il traffico veicolare.