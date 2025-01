Ilrestodelcarlino.it - Le triple di Lombardi fanno la differenza. De Laurentiis granitico, buon primo tempo

Petrovic 5,5 Una partita di quelle anonime perché non ha mai inciso sulla gara. Ed è stato in campo 15 minuti. Rendimento sotto le attese e non ha portato a casa nemmeno il suotiro dlala distanza perché chiudee con 1 su 2 e non ha nessun rimbalzo. Maretto 5 Inizia con duee giocate ma poi si perde, un po’ come tutti i compagni nel grigiore generale. Non è stato nemmeno incisivo in fase difensiva e sul fronte opposto non c’erano guardie di alto livello. Chiude con 0 su 2 da tre e 1 su 1 da sotto. Imbrò 5,5 Se uno toglie un paio di bombe, una partita che sembra un salto indietro nel. Anche in regia non ha brillato soprattutto nel finale con le scelte dei passaggi. In campo tanto: 24 minuti. Chiude con 2 su 5 nelle bombe e 0 su 1 da sotto. Dio ha 4 rimbalzi. Molle in difesa.