Ilfoglio.it - L’Ance mostra che l’edilizia non ha subito il temuto tracollo post Superbonus

Leggi su Ilfoglio.it

Male ma non malissimo. Comunque meglio del previsto. La fine delnon ha causato il tantodel settore delle costruzioni, per lungo tempo evocato come ragione per prorogare le agevolazioni edilizie. Secondo il rapporto congiunturale del, l’associazione dei costruttori, nel 2024 – primo anno– gli investimenti sono scesi del 5,3% in termini reali, mentre per il 2025 ci si attende un’ulteriore riduzione del 7%. Dietro questo calo, si incrociano due trend opi. Da un lato, gli investimenti in abitazioni hanno lasciato sul terreno il 19,8%, soprattutto per il -22 % delle riqualificazioni (fine del, appunto). Dall’altro lato, questa drastica riduzione è compensata da un debole incremento (+0,7%) delle costruzioni non residenziali e, soprattutto, da un boom (+21%) degli investimenti pubblici (cioè il Pnrr).