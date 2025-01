Metropolitanmagazine.it - Kalsarikännit: la felicità è una birra ghiacciata (ma anche più di una) da gustarsi a casa, rigorosamente soli

Ammettiamolo, alla Finlandia dobbiamo molto; lì hanno infatti avuto origine la sauna, l’indistruttibile Nokia elo scolapiatti. A questa serie di colpi di genio possiamo aggiungere; un termine difficile da scrivere e ancor più da pronunciare, se non si è madrelingua, ma che diventerà la parola preferita di tutti i pantofolai del mondo. Cugino di primo grado del danese hygge danese, dello svedese mys e del tedesco Gemütlichkeit, che indicano la tendenza al cercare e creare atmosfere intime e familiari e, quindi, a prediligere ambienti domestici, ilha un significato analogo, ma con una marcia in più. Sta, infatti, a indicare l’abitudine di trascorrere piacevoli serate tra le mura di, bevendo. Il nome, dopotutto, ammicca all’alzare il gomito, essendo nato dall’unione di kalsari (biria intima) e kännit (ebbrezza, ubriachezza); ubriacarsi in mutande, letteralmente.