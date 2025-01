Zonawrestling.net - Jordynne Grace: “Ho parlato con Shawn Michaels di un Worlds Collide con la TNA”

Si parla ancora dio meglio è ancora lei a parlare.Dopo la sua recente firma per la WWE riportata da Fightful Select, l’ex TNA Knockouts Champion, ospite di Chris Van Vliet, hadi un suo grande desiderio.Untra NXT e TNA La sua considerazione inizia con la partnership tra WWE e TNA per poi finire con la possibilità in futuro di un evento combinato tra le due federazioni.“Con questa partnership mi piacerebbe veder ritornare AJ Styles (In TNA). Sarebbe fantastico, sento che anch’io potrei tornare ad un certo punto. Vorrei proprio vedere un ppv. Dentro quale mondo parteciperei? Sono un doppio rappresentante.”Vliet ha sollecitatosulla questione, dicendo che per adesso sta creando tutto nella sua testa, trovando però la pronta risposta di: “Non l’ho creata io.