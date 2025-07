Su questa spiaggia i metal detector saranno vietati per tutta l’estate 2025

L’estate 2025 porta con sé importanti novità sulla costa emiliano-romagnola: i metal detector saranno vietati su tutta la spiaggia, un cambiamento che riguarda appassionati e professionisti del settore. Il Comune di Gatteo ha emanato un’ordinanza che limita l’attività di detecting, con ripercussioni significative per chi ama scoprire tesori nascosti sotto la sabbia. Un nuovo capitolo si apre: scopriamo cosa comporta questa restrizione e come adattarci a queste regole inedite.

A partire dal questa estate, la costa emiliano-romagnola introduce nuove restrizioni che colpiscono direttamente il mondo del metal detecting. L’ordinanza emessa dal Comune di Gatteo regolano accesso, balneazione e attività sulla spiaggia, con conseguenze dirette per i detectoristi. Nel caso di Comacchio, l’accesso alle spiagge dei Lidi Ferraresi (inclusi Lido Estensi e Lido di Spina) viene vietato tra l’1:00 e le 5:00 del mattino, e l’attività di balneazione è consentita solo tra le 7:00 e le 19:30. Tuttavia, l’ordinanza più rilevante per chi pratica metal detecting arriva da Gatteo. L’articolo 1, punto d, dell’ordinanza comunale di Gatteo stabilisce esplicitamente il divieto di utilizzo di “ metal detector eo altri rilevatori metallici sulla spiaggia, compresa la battigia, per tutta la durata della stagione balneare”. 🔗 Leggi su Detectormania.com