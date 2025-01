Ilrestodelcarlino.it - "Il nostro Manson e il suo linguaggio, emblemi del presente"

La compagnia teatrale Fanny & Alexander, fondata nel 1992 a Ravenna da Luigi De Angelis e Chiara Lagani, dopo aver fatto il pieno di premi Ubu nel 2024 con ‘Trilogia della città di K’, torna in città con ‘’. Lo spettacolo muove dalle molte registrazioni delle interviste che Charlesha rilasciato in carcere, dopo aver dato vita a uno dei crimini più cruenti della storia americana. La ‘Family’, la comunità hippie riunita intorno alla tanto carismatica quanto crudele figura di, nell’agosto 1969, ha scioccato il mondo compiendo il massacro di Cielo Drive. L’attentato causò la morte della 26enne Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, all’ottavo mese di gravidanza, e di altre 4 persone. Lo spettacolo vede Andrea Argentieri nei panni di Charlese andrà in scena al ridotto del teatro Rasi oggi alle 21, domani alle 19 e sabato alle 17 e alle 21.