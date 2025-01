Movieplayer.it - Il Mostro è la serie Netflix sul mostro di Firenze, diretta da Stefano Sollima: quando arriverà in streaming

Leggi su Movieplayer.it

Eccoinl'attesadiche ricostruisce le indagini sui delitti deldi. Vista l'attrazione del grande pubblico per il true crime, la preannunciatasuldiin preparazione perè uno dei titoli più attesi della nuova stagione grazie anche ai nomi coinvolti. A dirigere la, intitolata semplicemente Il, saràha finalmente annunciato la finestra d'uscita dello show attualmente in lavorazione: gli episodi arriveranno innell'autunno 2025. La sinossi A quanto sappiamo finora, Ilprevede la realizzazione di quattro episodi in cui verranno ricostruiti i delitti che hanno insanguinato i dintorni difra il 1974 e il 1985. Ecco cosa .