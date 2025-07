Bisseck spunta una clausola nel contratto | la cifra è folle

La stagione di Yann Bisseck si è conclusa tra luci e ombre, con le critiche che hanno messo in discussione il suo valore e, forse, il destino con l’Inter. Ora, una rivelazione di Sport Mediaset svela un dettaglio inaspettato: nel suo contratto si nasconde una clausola enigmatica, con una cifra che fa riflettere, proprio nel cuore delle decisioni future del club. Ma cosa significa tutto ciò per il suo addio? Restate sintonizzati per scoprire i retroscena.

La stagione di Yann Bisseck ha visto soprattutto nelle fasi finali una pioggia di critiche verso le sue prestazioni, le quali hanno creato all’ Inter non pochi grattacapi e sono con ogni probabilità costate anche un trofeo. Su un suo possibile addio in estate si vocifera ormai da tempo e, in merito alla sua posizione, Sport Mediaset, ha rivelato un piccolo particolare di cui pochi fino ad oggi erano a conoscenza: la presenza di una clausola nel suo contratto. La cifra della clausola e la sua condizione. 120 milioni: è questa la cifra della clausola inserita nel contratto di Bisseck al momento della firma in nerazzurro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Mercato Inter, chi fa spazio a Leoni e Mosquera in difesa? Bisseck corteggiato dalla Premier, c’è una clausola che viene incontro ai nerazzurri per Acerbi! Il punto - Il mercato dell’Inter si trasforma in un vero e proprio puzzle di scelte strategiche, con le situazioni di Leoni e Mosquera che aprono nuovi scenari per la difesa nerazzurra.

