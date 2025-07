alitalia aviation fu liquidata la consulta chiude il caso della norma che escluse i lavoratori da ita

La recente sentenza della Corte Costituzionale ha definitivamente chiarito la questione riguardante i lavoratori di Alitalia, esclusi dal salvataggio di Ita. Con la decisione numero 99, depositata l’8 luglio, viene confermato che il cosiddetto "salva Ita" non è in discussione, garantendo un quadro normativo stabile per circa 2.000 dipendenti. Ora si apre una nuova fase di confronto e diritti da tutelare.

Il cosiddetto salva Ita non è in discussione. Lo ha stabilito la sentenza numero 99 della Corte Costituzionale che è stata depositata l'8 luglio, oltre tre mesi dopo l'udienza finale sul caso che riguarda i 2000 dipendenti della ex Alitalia Sai che nel 2021 non sono stati assorbiti in Ita e saranno in cassa integrazione fino a ottobre 2025, per poi venire licenziati. La Corte era stata chiamata dal giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, Tiziana Orru, a esprimersi sulla questione di legittimità del decreto interpretativo con il quale il governo, nell' autunno 2023, aveva blindato l'esclusione dei dipendenti di Alitalia Sai in amministrazione straordinaria dal passaggio della compagnia in Ita che, prima della vendita a Lufthansa, era di proprietà dello Stato.