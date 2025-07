Ucraina Crosetto | Problema non sono fondi per ricostruzione ma la sfiducia degli investitori verso Putin

In un contesto segnato dalla guerra in Ucraina, la vera sfida non risiede nella mancanza di fondi per la ricostruzione, ma nella crescente sfiducia degli investitori verso Putin. Un vertice di speranza si profila all’orizzonte, alimentando l’idea di una possibile tregua e, successivamente, della pace. Ma come questa delusione globale influenzerà gli equilibri politici e strategici? La risposta potrebbe cambiare il destino di un’intera regione e oltre.

“Sarà un vertice di speranza perché quando si parla di ricostruzione si da per possibile la tregua e poi la pace. Credo sia un segnale positivo continuare a pensare che questa guerra possa finire e possa scoppiare la pace. Investitori delusi? Io penso che il tema non sia recuperare i fondi ma che tutti sono delusi, anche quelli che tifavano per Putin e pensavano che gli interessasse la tregua o la pace. Ora hanno capito che non è così e questa forse è la più grande delusione di questo vertice”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della presentazione di un libro a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Crosetto: "Problema non sono fondi per ricostruzione ma la sfiducia degli investitori verso Putin"

In questa notizia si parla di: crosetto - sono - fondi - ricostruzione

Crosetto: "Netanyahu sbaglia, suoi attacchi non sono più tollerabili" - La tensione in Medio Oriente si intensifica, e le parole di Crosetto su Netanyahu colpiscono nel segno.

Visto che li abbiamo scoperti con le mani dentro il portafoglio dei cittadini e contrastati ora sono costretti a fare retromarcia per l'imbarazzo. Ricapitoliamo: Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia firmano un emendamento per alzare i pedaggi autostradali al casello Vai su Facebook

Ucraina, Crosetto: Problema non sono fondi per ricostruzione ma la sfiducia degli investitori verso Putin; Ucraina, Crosetto: Problema non sono fondi per ricostruzione ma la sfiducia degli investitori verso Putin; Armi, Crosetto: Ripresenteremo emendamento su altri provvedimenti più legati al tema Difesa.

Ricostruzione, nuovi fondi dopo i rincari - Il Resto del Carlino - 600 euro a disposizione, per un totale che raggiunge la cifra di un milione e 889. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Crosetto “Servono più fondi per la difesa, spesa a 2% punto di partenza” - MSN - Ciò detto, in questo contesto, il due per cento non è più un punto di arrivo da tempo, ma solo di partenza. Da msn.com