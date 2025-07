Naomi Campbell e Penelope Cruz da Chanel | i look bon ton che accendono Parigi

Naomi Campbell e Penélope Cruz da Chanel incarnano il fascino senza tempo dei look bon ton che sanno accendere la magia di Parigi. La sfilata, tenutasi nel prestigioso Salon d’Honneur del Grand Palais, ha svelato la nuova collezione di Haute Couture per l’autunno/inverno 2025/2026, segnando un ritorno alle origini e anticipando un futuro ricco di innovazione sotto la direzione di Matthieu Blazy. La maison ci invita a sognare con eleganza e stile...

Un ritorno alle origini: così in molti hanno accolto la sfilata Chanel che si è tenuta nel lussuoso Salon d’Honneur del Grand Palais, dove la maison ha presentato la collezione di Haute Couture pensata per l’autunnoinverno 20252026. Lo storico brand, che da poco ha visto un cambio di direzione passando sotto l’estro creativo di Matthieu Blazy che debutterà ufficialmente il prossimo ottobre, ha presentato una collezione affascinante e piena di rimandi ai codici stilisti originali del brand, curata dal team creativo interno. Ovviamente non poteva mancare un front row degno di nota, con molte celebrità presenti provenienti sia dal mondo del cinema che da quello della moda e dello spettacolo, senza dimenticare i volti reali come Charlotte Casiraghi. 🔗 Leggi su Dilei.it