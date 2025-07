Parma tifosi del Napoli aggrediti con bottiglie e bastoni | Terrone di m questa non è casa tua

Una triste notte a Parma: durante i festeggiamenti dei tifosi del Napoli, sono stati protagonisti di un’aggressione violenta con bottiglie e bastoni, lasciando il segno di una violenza ingiustificata. Quindici giovani sono ora sotto inchiesta per rissa aggravata, un episodio che mette in discussione il rispetto e la passione che dovrebbero unire gli amanti del calcio. La violenza non ha spazio nel cuore dello sport, e ora si cerca giustizia.

Quindici giovani indagati per rissa aggravata dopo l'aggressione ai tifosi del Napoli durante i festeggiamenti a Parma.

