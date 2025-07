Firenze concerto di Danilo Rea e Michel Godard in omaggio a Puccini

Firenze si prepara a vivere un evento imperdibile: il concerto di Danilo Rea e Michel Godard, due giganti del jazz europeo, in omaggio al maestro Puccini. "La finestra di Puccini" trasforma il chiostro di Santa Maria Novella in un palcoscenico magico, unendo la passione per la musica classica e il jazz in un’interpretazione unica e coinvolgente. Non perdere questa straordinaria serata che celebra l’eredità musicale di Puccini in una cornice suggestiva e raffinata.

Firenze, 8 luglio 2025 – Due dei nomi piĂą importanti sulla scena del jazz europeo – Danilo Rea e Michel Godard – uniti dall’amore per la musica di Giacomo Puccini. Questa è “ La finestra di Puccini”, progetto ideato e curato da Toscana Produzione Musica che domenica 13 luglio alle 21.30 chiostro Maggiore della chiesa di Santa Maria Novella a Firenze (piazza Santa Maria Novella, 18). Danilo Rea, pianista romano tra le leggende viventi del jazz, e Michel Godard, uno dei piĂą raffinati virtuosi di tuba e probabilmente e serpentone – particolare strumento legato alla musica barocca, che lui riscopre nel 1979 – al mondo, si incontrano sul terreno comune della passione per il grande compositore lucchese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, concerto di Danilo Rea e Michel Godard in omaggio a Puccini

In questa notizia si parla di: firenze - danilo - michel - godard

Firenze, concerto di Danilo Rea e Michel Godard in omaggio a Puccini; La finestra di Puccini. Danilo Rea e Michel Godard omaggiano il compositore lucchese; La finestra di Puccini: Danilo Rea e Michel Godard in omaggio al compositore lucchese.

Firenze, concerto di Danilo Rea e Michel Godard in omaggio a Puccini - Firenze, 8 luglio 2025 – Due dei nomi più importanti sulla scena del jazz europeo – Danilo Rea e Michel Godard – uniti dall’amore per la musica di Giacomo Puccini. Da lanazione.it

Domenica Danilo Rea e Michel Godard in omaggio a Giacomo Puccini al Firenze Jazz Festival - FIRENZE – Due dei nomi più importanti sulla scena del jazz europeo, Danilo Rea e Michel Godard, uniti dall’amore per la musica di Giacomo Puccini, domenica 17 settembre alle 21 alla Limonaia ... firenzepost.it scrive