Fiumicino incendio all’isola ecologica | scatta l’ordinanza

Fiumicino si trova di fronte a una situazione critica dopo l’incendio all’isola ecologica in Via Corona Boreale, avvenuto il 7 luglio 2025. Per garantire la sicurezza e tutelare la salute pubblica, il Sindaco Mario Baccini ha emesso un’ordinanza speciale, su richiesta della ASL RM3. Questa misura urgente mira a contenere i rischi ambientali e sanitari derivanti dal disastro. La situazione resta monitorata attentamente per prevenire ulteriori pericoli e garantire il benessere di tutta la comunità.

Fiumicino, 8 luglio 2025 – A seguito dell’incendio avvenuto il 7 luglio 2025, presso l’isola ecologica in Via Corona Boreale, il Sindaco Mario Baccini ha emesso un’apposita ordinanza sindacale per l’adozione di misure precauzionali a tutela della salute pubblica, dell’ambiente e del benessere animale, su specifica richiesta della ASL RM3. La ASL RM3, a seguito di valutazioni sanitarie preliminari, ha ritenuto infatti necessario intervenire a tutela della popolazione potenzialmente esposta ai fumi della combustione, in particolare i residenti nelle aree di Via Corona Boreale e Parco Da Vinci, ricadenti entro un raggio di 3 km dal luogo dell’incendio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

