I camminatori della Via Nicolaiana accolti ad Apollosa

I camminatori della Via Nicolaiana sono arrivati ad Apollosa, portatori di storie e spiritualità lungo un percorso secolare. L’evento ha unito comunità e pellegrini in un momento di condivisione autentica, testimonianza di un cammino che unisce passato e presente. La giornata si è conclusa con un caloroso ricevimento presso il municipio, un’occasione speciale per celebrare questa straordinaria esperienza di fede e scoperta, che arricchisce il cuore di tutti i partecipanti.

Tempo di lettura: 3 minuti Nella giornata di ieri, il Comune di Apollosa ha avuto l’onore di accogliere i camminatori della Via Nicolaiana, giunti al termine di una tappa che ha attraversato i territori di Montesarchio, Campoli del Monte Taburno e Castelpoto, con arrivo nel pomeriggio ad Apollosa, dove si è conclusa la giornata. Presso la sede comunale, i pellegrini sono stati accolti dall’amministrazione rappresentata dal Sindaco Danilo Parente, che ha rivolto loro un saluto istituzionale di benvenuto. A seguire, Nino Capobianco, Presidente dell’associazione La Takkarata, ha consegnato un attestato di partecipazione ai pellegrini in segno di riconoscimento per l’impegno e la condivisione lungo il percorso che ha visto la partecipazione anche dell’associazione Taburno Trekking guidata dal Presidente Mario Cecere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - I camminatori della Via Nicolaiana accolti ad Apollosa

In questa notizia si parla di: apollosa - camminatori - nicolaiana - accolti

I camminatori della Via Nicolaiana accolti ad Apollosa: cultura, memoria e identità al centro della giornata.

I camminatori della Via Nicolaiana accolti ad Apollosa: cultura, memoria e identità al centro della giornata - Nella giornata di ieri, il Comune di Apollosa ha avuto l’onore di accogliere i camminatori della Via Nicolaiana, giunti al termine di una tappa che ha attraversato i territori di Montesarchio, Campoli ... Scrive ntr24.tv

Legalità.Gli studenti di Apollosa e Ceppaloni hanno incontrato i carabinieri - MSN - Gli studenti di Apollosa e Ceppaloni hanno incontrato i carabinieri proviene da OttoPagine. Segnala msn.com